Италия

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри прокомментировал игру своей команды против Наполи (1:1).

Наставник Старой Синьоры отметил, что его команда хорошо сыграла на старте поединка, но затем отдала инициативу неаполитанцам. По словам Аллегри, он доволен ничейным исходом встречи.

"На старте игры мы выглядели хорошо, но после забитого мяча позволили Наполи взять контроль над матчем. Считаю, что Ювентус мало владел мячом. Титулы выигрываются благодаря таким матчам, когда переживаешь трудные моменты на чужом поле", — заявил Аллегри в эфире Mediaset Premium.

"Я хочу похвалить своих игроков, потому что не всегда получается доминировать на поле, особенно против такого Наполи. Не вижу ничего позорного в том, что мы играли вторым номером, потому что было важно добиться результата. Было важно привезти домой очко, что мы и сделали".

Встреча проходила в Неаполе на стадионе Сан-Паол и завершилась со счетом 1:1. Команды обменялись голами Хедиры и Хамшика.