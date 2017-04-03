Италия

Тренер Наполи Маурицио Сарри считает, что его команда доставила Ювентусу массу неприятностей.

Ничья в поединке против Ювентуса практически лишила Наполи шансов побороться за чемпионство, хотя и обострила гонку за скудетто. При этом наставник неаполитанской команды Маурицио Сарри считает, что его подопечные заслужили похвалу.

"Крайне редко кому-то в Италии удается создать столько проблем лидеру чемпионата, как это смогли сделать мы, — сказал тренер Наполи в иетервью Mediaset Premium. — Когда команда играет так уверенно, то ее наставнику остается только радоваться, даже несмотря на то. что результат оказался хуже, чем мы расcчитывали".

"Пропустив, мы практически полностью закрыли Ювентус, не позволяя гостям ни атаковать, ни даже рассчитывать на контратаки. Vы заставили Старую Синьору здорово помучиться, отстаивая ничью! Во многом такая активность ребят стала возможной благодаря невероятной поддержке трибун. Жаль, что не удалось подарить нашим болельщикам победу".

Ювентус по-прежнему опережает Наполи на 10 очков, однако отставание от лидера Ромы сократилось до 6 пунктов, а сами неаполитанцы, опережающие Лацио лишь на 4 очка, обострили борьбу не только за скудетто, но и за третью путевку в Лигу чемпионов.