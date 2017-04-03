Италия

Капитан Наполи Марек Хамшик выразил удовлетворение игрой команды в матче с Ювентусом.

В центральном матче 30-го тура Серии А Наполи и Ювентус победителя не выявили. Встреча проходила в Неаполе на стадионе Сан-Паоло, Хамшик стал автором гола неаполитанцев.

"Было приятно видеть, как Ювентус уходит в глухую оборону. Учитывая нашу игру, мы заслуживали больше одного очка. Мы сосредоточились на своей игре и были лучше Ювентуса, и хотя это не удалось, но нашей игрой мы довольны", — заявил Хамшик в эфире Mediaset Premium.

В текущем сезоне Хамшик сыграл за Наполи 40 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 12 результативных передач.