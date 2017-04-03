Италия

Бывший тренер Ювентуса Фабио Капелло считает, что Наполи выбыл из числа претендентов на скудетто.

Ничья в поединке Наполи — Ювентус обострила борьбу за скудетто, однако шансы догнать Юве повысились у Ромы, а вот неаполитанцы, по мнению Фабио Капелло, упустили свою возможность.

"Мне понравился матч в Неаполе своей боевитостью и физическими кондициями команд, — заявил легендарный итальянский тренер. — Так же хочу поблагодарить судейскую бригаду во главе с Даниэле Орсато за то, что наконец-то никто не скажет, что арбитры помогали Ювентусу. Что же касается самой игры, то Наполи, как мне показалось, потратил слишком много энергии впустую: затрачено столько сил, а шанс остаться в чемпионской гонке упущен".

"А Юве меня разочаровал. Команда была слишком инертной и порой просто не знала, что нужно делать с мячом. С такой игрой против Барселоны нельзя и мечтать об успехе. Да, Барса понятия не имеет о защите, но зато в нападении может смести кого угодно".

Оба чемпионских титула, выигранные Капелло с Ювентусом (2004/05 и 2005/06), были отобраны у Старой Синьоры в результате знаменитого "Кальчополи".