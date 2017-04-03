Италия

Полузащитник Бока Хуниорс Родриго Бентанкур прибыл в Турин для медосмотра перед подписанием контракта с Ювентусом.

19-летний уругваец, за которым Ювентус наблюдал уже 2 года, находится в шаге от подписания контракта со Старой Синьорой. 3 апреля Родриго Бентанкур прибыл в Турин и отправился в медицинский центр Ювентуса для прохождения углубленного медицинского обследования.

После завершения этой "формальности" а также согласования деталей личного контракта игрок сборной Уругвая U-20 со следующего сезона пополнит состав Ювентуса.

Право выкупа Бентанкура за 9,4 миллиона евро было закреплено за Юве как часть сделки по возвращению Карлоса Тевеса в Боку в 2015 году. Кроме Родриго, Старая Синьора имеет право по мере необходимости и желания, согласно тому же договору, выкупить еще трех "звездочек" самой титулованной команды Аргентины: 20-летних Гвидо Вадаля, Франко Кристальдо и Адриана Кубаса.