Италия

Полузащитник Милана Сусо, который пропустил месяц из-за мышечной травмы, готов вернуться к тренировкам.

Испанский вингер был вынужден покинуть поле на 35-й минуте матча против Кьево 4 марта, и с тех пор не выходил на поле.

Ожидается, что во вторник, 4 апреля, Сусо приступит к полноценным тренировкам со своими товарищами по команде.

Это значит, что он может принять участие в субботнем матче против Палермо, а также в дерби против Интера 15 апреля.

В первой встрече против нерадзурри Сусо отметился двумя голами, а матч закончился со счетом 2:2.

В этом сезоне 23-летний испанец провел за Милан 30 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.