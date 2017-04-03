Италия

Президент Сампдории Массимо Ферреро настаивает, что Блучеркьяти не собираются расставаться со своим нападающим Патриком Шиком.

Ранее сообщалось, что в услугах 21-летнего чеха заинтересован целый ряд клубов, среди которых Интер, Челси, Арсенал, Тоттенхэм и Боруссия Д.

"Он не продается", — заявил Ферреро.

"Клаусула в размере 25 млн. евро для иностранных клубов? Есть такая песня, в которой поется: Не для продажи".

В текущем сезоне нападающий провел за Сампдорию 23 матча в Серии А, 5 из которых в стартовом составе, и забил 7 голов.