Италия

Полузащитник Ромы Даниэле Де Росси успевает восстановиться к поединку против Лацио в Кубке Италии.

Ранее сообщалось, что из-за травмы спины, полученной в товарищеском матче сборных Италии и Нидерландов (2:1), Де Росси наверняка не сможет сыграть в завтрашней игре против Лацио.

Тем не менее, опытный итальянец все-таки попал в заявку на этот поединок. Вполне возможно, что Де Росси появится на поле даже с первых минут.

Рома сразится с Лацио в рамках ответного поединка 1/2 финала Кубка Италии. В первом матче подопечные Спаллетти уступили со счетом 0:2.

В текущем сезоне Де Росси провел за Волков 33 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 6 ассистов.