Италия

Подопечные Пьоли потерпели домашнее поражение от Сампдории, пропустив во втором тайме дважды (1:2).

В рамках 30-го тура Серии А Интер принимал в домашних стенах Сампдорию. Трудно даже сказать, когда гости в последний раз увозили 3 очка с Джузеппе Меацца, помимо этого, Марко Джампаоло не мог рассчитывать на Муриэля. Интеру же была очень нужна победа, чтобы оторваться от Милана.

Подопечные Пьоли на правах хозяев забрали мяч под свой контроль, но форсировать события не торопились. Первый толковый момент в матче возник на исходе 10 минуты игры — Перишич протащил мяч по флангу и покатил его Банеге, но вратарь гостей отбил выстрел аргентинца, а добивание Кандревы выглядело нелепо, не вышел удар у игрока сборной Италии. У гостей момент возник аж в середине тайма. Квальярелла обокрал молодого Гальярдини и нанес удар, но штанга сыграла за Хандановича.

Очень активно выглядел Перишич на левом крыле атаки, раз за разом накручивая своего оппонента, но гол пришел с противоположного фланга. Банега сделал навес в штрафную, где Д'Амброзио сориентировался лучше всех, отправив круглого в сетку. Однако стоит отметить, что шансов у стража ворот гостей не было, потому что с рикошетом летел мяч. Интер выполнил задачу минимум на первый тайм и ждал перерыва, катая мяч на своей половине поля, но Фернандеш был против. Португалец нанес удар из-за пределов штрафной, но мяч угодил в штангу, а добивание Шика цели не нашло. Очень хороший момент упустили подопечные Джампаоло. На этом команды ушли на перерыв, 1:0.

Второй тайм активней начали гости, за что и были вознаграждены. После подачи с углового Сильвестре переправил мяч на дальнюю штангу, куда уже летел Шик. Повтор показал, что чех находился в офсайде, однако арбитр был непреклонен — 1:1. Интер сразу же побежал возвращать утраченное преимущество. Перишич после навеса пробил головой, но мяч угодил прямо в Вивиано. Гости тоже не собирались отсиживаться в обороне, что подтвердил удар Квальяреллы с левой ноги, но Ханданович был готов.

Лучший момент хозяев упустил Икарди, аргентинец после отличного паса с фланга от Кандревы просто не попал в пустые ворота. Пьоли выпустил Эдера и Мариу, чтобы дожать соперника, но гол забила Сампдория. После удара со штрафного мяч угодил в руку Брозовича, за что арбитр назначил пенальти. Опытный Квальярелла уверенно реализовал удар с "точки". Интер так и не смог организовать полноценный штурм, как итог — хозяева не смогли догнать Аталанту и подпустили к себе Милан, а подопечные Джампаоло покинули Джузеппе Меацца в хорошем настроении, набрав 3 очка.

Интер – Сампдория 1:2

Голы: Д'Амброзио, 35 — Шик, 50, Квальярелла, 85 (с пенальти)

Интер: Ханданович — Д'Амброзио, Миранда, Медель, Ансальди — Гальярдини (Кондогбия, 46), Брозович — Кандрева, Банега (Эдер, 66), Перишич (Мариу, 78) — Икарди

Сампдория: Вивиано — Сала (Березцинськи, 17), Сильвестре, Скриниар, Додо (Реджини, 70) — Линетти, Торрейра, Баррето — Фернандеш (Альварес, 60) — Шик, Квальярелла

Предупреждения: Брозович, Миранда