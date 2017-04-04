Италия

Ювентус летом предпримет попытку приобрести в свою команду полузащитника Челси Неманью Матича.

По информации Calciomercato, Старая Синьора рассматривает возможность приглашения в свою команду опорного полузащитника "синих". Источник сообщает, что летом Ювентус готов сделать Челси официальное предложение по трансферу Матича.

"Черно-белые" уже пытались приобрести футболиста прошлым летом, но Челси отказался продавать Наманью.

Контракт Матича с Челси рассчитан до лета 2019 года.

В текущем сезоне 28-летний серб сыграл за Аристократов 31 матч во всех турнирах, в которых сделал восемь результативных передач.