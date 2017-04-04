Италия

Форвард Ювентуса Гонсало Игуаин поделился эмоциями от первого матча в Неаполе после ухода из Наполи.

Гонсало Игуаин признался, что не ожидал такого прием во время первого матча на Сан-Паоло в футболке Ювентуса.

Болельщики Наполи негативно восприняли уход лидера клуба в Ювентус и каждое касание аргентинца во время игры сопровождалось оглушительным свистом трибун.

"Я отдал много этой команде и этому городу. Я не ожидал всех этих оскорблений", — разочарованно сказал Игуаин.

В футболке Наполи Игуаин сыграл 146 игр и забил 91 гол, включая 36 голов в 35 матчах чемпионата Италии прошлого сезона.