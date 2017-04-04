Италия

Football.ua подводит итоги 30-го тура чемпионата Италии.

Если не брать во внимание центральный матч между Наполи и Ювентусом, 30-й тур чемпионата Италии не обещал особых неожиданностей и потрясений. Однако команды, видимо, решили, что слишком уж часто стали слышны недовольные речи о том, что Серия А становится скучной и предсказуемой. И вот, пожалуйста: аутсайдеры берут очки, претенденты на еврозону их теряют, ну а главная новость — шестой кряду чемпионский титул Старой Синьоры снова под вопросом.

Результаты тура

Мы тебя породили — мы тебя и...

Наверное, последним шансом для Наполи остаться в чемпионской гонке была победа над Ювентусом. Но кроме этого был еще один момент, привлекавший общее внимание на Сан Паоло — возвращение в Неаполь Гонсало Игуаина.Тифози не простили Пипите того, что он сменил голубую футболку Наполи на черно-белую форму заклятого врага — Ювентуса, пусть этот трансфер и пополнил клубную казну на 90 миллионов евро. Наверное, последним шансом для Наполи остаться в чемпионской гонке была победа над Ювентусом. Но кроме этого был еще один момент, привлекавший общее внимание на Сан Паоло — возвращение в Неаполь Гонсало Игуаина.Тифози не простили Пипите того, что он сменил голубую футболку Наполи на черно-белую форму заклятого врага — Ювентуса, пусть этот трансфер и пополнил клубную казну на 90 миллионов евро.

Плакаты, кричалки и прочие средства психологической борьбы были пущены в ход, и это, пожалуй, сработало: Игуаин не забил и был не особо заметен, что, впрочем, можно сказать и о его товарищах по команде. Кто знает, чем бы закончился поединок, не забей Хедира быстрый мяч. который существенно облегчил жизни гостям. Юве вот уже во втором матче кряду выглядит не очень уверенно, и только поразительный нефарт (или поразительное неумение реализовывать моменты в исполнении хозяев) привело к тому, что Наполи сподобился лишь на один мяч в исполнении Хамшика.

После матча оба тренера заявили, что довольны итогом матча, но если Массимилиано Аллегри в большей мере имел в виду результат, то Маурицио Сарри более порадовала сама игра в исполнении его подопечных.

Интересные факты

- Ювентус до этого выиграл три поединка против Наполи, но все в Турине. В Неаполе Старая Синьора лишь раз отпраздновала победу из 10 попыток.

- Марек Хамшик лишь на 4 гола отстает от рекорда Диего Марадоны — 115 забитых мячей в футболке Наполи.

- Гонсало Игуаин ни разу не прикоснулся к мячу в штрафной площадке своей бывшей команды.

- Джанлуиджи Буффон провел 615-й поединок в Серии А, сравнявшись с Хавьером Дзанетти и уступая лишь Паоло Мальдини (647).

Волки идут по следу

Потерей лидером двух очков просто не могла не воспользоваться Рома, благо и соперник Волкам достался вполне по зубам — Эмполи. Однако тосканцы, занимающие последнее место перед зоной вылета, и сами оказались с зубами. Во всяком случае, старт поединка стал настоящим сюрпризом для хозяев, и только явная ошибка арбитра, не назначившего пенальти в ворота Ромы после того, как Щесны сбил Тиама, не позволила Эмполи открыть счет. Потерей лидером двух очков просто не могла не воспользоваться Рома, благо и соперник Волкам достался вполне по зубам — Эмполи. Однако тосканцы, занимающие последнее место перед зоной вылета, и сами оказались с зубами. Во всяком случае, старт поединка стал настоящим сюрпризом для хозяев, и только явная ошибка арбитра, не назначившего пенальти в ворота Ромы после того, как Щесны сбил Тиама, не позволила Эмполи открыть счет.

Роме понадобилось некоторое время, чтобы переварить подобную наглость и постепенно прибрать к рукам нити игры. Но уже на 12-й минуте Джеко открыл счет, а в первой половине второго тайма окончательно снял вопросы о победителе. Отставание римлян от Ювентуса сократилось до шести очков, и это дает шанс на захватывающую концовку чемпионата.

Интересные факты

- Сделав дубль, Эдин Джеко стал первым игроком в истории Ромы, который сумел забить 33 мяча за сезон во всех турнирах. 32 мяча забивали Родольфо Волк в сезоне-1930/31 и Франческо Тотти в сезоне-2006/07.

- Эмполи еще ни разу не выигрывал в Риме.

Интер начудил в Милане, Милан прокололся в Пескаре

Неожиданно дружно опростоволосились в 30-м туре оба представителя Милана, ведущие борьбу за путевку в Лигу Европы. По всем раскладам ни Пескара, ни Сампдория не должны были создать особых проблем Милану и Интеру соответственно, хотя минимальное поражение Блучеркьяти от Ювентуса в прошлом туре показало, что генуэзцы способны потрепать нервы даже безусловному лидеру. Неожиданно дружно опростоволосились в 30-м туре оба представителя Милана, ведущие борьбу за путевку в Лигу Европы. По всем раскладам ни Пескара, ни Сампдория не должны были создать особых проблем Милану и Интеру соответственно, хотя минимальное поражение Блучеркьяти от Ювентуса в прошлом туре показало, что генуэзцы способны потрепать нервы даже безусловному лидеру.

Милан заслуживал большего, чем ничейный результат. Гости действовали значительно лучше последней команды Серии А, но ошибка Палетты, отдавшего пас вратарю в створ и грубый ляп Доннаруммы, не сумевшего с этим пасом справиться на 12-й минуте, а также проблемы с реализацией подарили Пескаре 1 очко.

Еще хуже земляков выступил Интер, причем Змеи играли дома, повели в счете после гола Д'Амброзио, но после перерыва умудрились пропустить дважды и не получить ни одного очка. Тренер Интера Стефано Пиоли нашел поражению простое объяснение — на поле не было команды, каждый из футболистов играл сам за себя...

Интересные факты

- Пескара прервала 11-матчевую проигрышную серию против Милана.

- Интер не проигрывал дома Сампдории с декабря 1996 года, выиграв 9 матчей и 5 раз сыграв вничью.

- Впервые с сезона-1996/97 Ссампдория смогла обыграть в Милане обе местные команды.

- Мауро Икарди (Интер) сыграл свой 150-й матч в Серии А против команды, в которой дебютировал в высшем итальянском дивизионе.

- Сампдория заработала в нынешнем сезоне 20 очков, уступая по ходу матчей — лучший показатель в Серии А.

Блеск Аталанты, настойчивость Лацио

Похоже, разгром, учиненный Аталанте Интером в 28-м туре стал хорошей встряской, разбудившей бергамасков. Вот уже второй тур кряду команда Джан Пьеро Гасперини громит своих соперников, и снова героем поединка становится капитан Аталанты, известный украинским болельщикам по выступлениям за Металлист, — Алехандро Гомес. Похоже, разгром, учиненный Аталанте Интером в 28-м туре стал хорошей встряской, разбудившей бергамасков. Вот уже второй тур кряду команда Джан Пьеро Гасперини громит своих соперников, и снова героем поединка становится капитан Аталанты, известный украинским болельщикам по выступлениям за Металлист, — Алехандро Гомес.

Наверное, красивый мяч, забитый Конти в середине первого тайма ударом через себя полностью деморализовал хозяев, которые пропустили затем еще 4. И теперь перед Аталантой забрезжил слабый лучик надежды на путевку в Лигу чемпионов.

Впрочем, больше шансов настичь идущий третьим Наполи у Лацио. Столичные Орлы одержали волевую победу в гостях над Сассуоло, и теперь отстают от неаполитанцев всего на 4 очка и опережают бергамасков на 2.

Интересные факты

- Сассуоло установил клубный антирекорд, проиграв дома пятый раз подряд.

- Чиро Иммобиле (Лацио) забил 50-й мяч в Серии А (112 матчей).

- Победа Аталанты стала самой крупной выездной в истории команды из Бергамо.

Летающие Ослы Акулам на десерт

Никто не сомневался, что решивший все свои задачи и играющий сейчас в свое удовольствие Кьево спокойно разберется с Кротоне. Однако то ли летающим Ослам на сей раз было в удовольствие просто расслабиться, то ли Акулы решили напоследок громко хлопнуть "плавником", но три очка достались Кротоне, и теперь безнадежный, казалось, аутсайдер лишь на 5 очков отстает от спасительного 17-го места. Никто не сомневался, что решивший все свои задачи и играющий сейчас в свое удовольствие Кьево спокойно разберется с Кротоне. Однако то ли летающим Ослам на сей раз было в удовольствие просто расслабиться, то ли Акулы решили напоследок громко хлопнуть "плавником", но три очка достались Кротоне, и теперь безнадежный, казалось, аутсайдер лишь на 5 очков отстает от спасительного 17-го места.

А вот сосед Кьево по турнирной таблице — Кальяри - не стал расслабляться в поединке с еще одним аутсайдером — Палермо. Островитяне с Сардинии оказались сильнее островитян с Сицилии, переместив Палермо на предпоследнее место.

Во встрече двух середняков в Турине в свое удовольствие сыграли и Торино, и Удинезе. Результат — четыре забитых мяча и очки пополам.

Интересные факты

- Кротоне одержал свою первую в истории выездную победу в Серии А.

- Андреа Белотти (Торино) отметил свой 100-й поединок в Серии А 41-м голом.

- Торино трижды проверял на прочность каркас ворот Удинезе — такого в Серии А не случалось почти год.

Игрок тура

Капитан Аталанты Алехандро Гомес феерит уже второй тур кряду. В поединке против Пескары экс-форвард Металлиста сделал дубль и результативную передачу, а Дженоа Гомес отгрузил три мяча. К слову, на счету Алехандро в 2017 году три дубля и хет-трик — лучший показатель по "мультиголевым" матчам в пятерке ведущих европейских чемпионатов. Капитан Аталанты Алехандро Гомес феерит уже второй тур кряду. В поединке против Пескары экс-форвард Металлиста сделал дубль и результативную передачу, а Дженоа Гомес отгрузил три мяча. К слову, на счету Алехандро в 2017 году три дубля и хет-трик — лучший показатель по "мультиголевым" матчам в пятерке ведущих европейских чемпионатов.

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