Италия

Вторник, 21.45, Рим, Стадио Олимпико, арбитр — Никола Риццоли.

Ответный матч полуфинала Кубка Италии между Ромой и Лацио обещает захватывающее зрелище. Во-первых, Дерби делла Капитале — это всегда интересно, во-вторых, для обеих команд победа в Кубке Италии является, пожалуй, единственным шансом завоевать трофей в нынешнем сезоне.

Первый матч

Лацио — Рома 2:0

Голы: Милинкович-Савич, 29, Иммобиле, 78.

Домашняя победа с преимуществом в 2 мяча, даже при том, что гостям в первом матче отличиться не удалось, в двухраундовых кубковых противостояниях не дает гарантии выхода в следующий раунд. В истории было немало примеров, когда пропустив в ответном поединке мяч, фаворит пары начинал нервничать и в итоге разбазаривал свое преимущество. Домашняя победа с преимуществом в 2 мяча, даже при том, что гостям в первом матче отличиться не удалось, в двухраундовых кубковых противостояниях не дает гарантии выхода в следующий раунд. В истории было немало примеров, когда пропустив в ответном поединке мяч, фаворит пары начинал нервничать и в итоге разбазаривал свое преимущество.

Можно не сомневаться, что Рома постарается именно в дебюте встречи хотя бы раз прорвать оборону Лацио, чтобы потом в более спокойной обстановке продолжать добивать соперника. В поединке чемпионата Волки отрепетировали этот сценарий, но то, как развивались события, не особо настроило на оптимистический лад. Эмполи поначалу прилично повозил Рому, несмотря на пропущенный мяч от Джеко, а ведь Лацио — это не один из аутсайдеров Серии А...

Орлам же пришлось проявлять характер, вырывая волевую победу на выезде у Сассуоло, и такой итоговый результат вполне устроил бы команду Симоне Индзаги и в ответном поединке Кубка.

Стоит отметить, что в десяти последних очных встречах во всех турнирах на Стадио Олимпико, когда в роли хозяина выступала Рома, Волки одержали 6 побед (2 ничьи и 2 поражения), при этом ни разу результат не позволил бы Джаллоросси пройти в следующий раунд в сложившихся обстоятельствах сразу, и лишь трижды они смогли бы перевести игру в овертайм: 3 победы со счетом 2:0, 2 — 1:0 и 1 — 2:1.

Приятная новость для поклонников Ромы: вернулся в общую группу Даниэле Де Росси, и хотя вряд ли стоит рассчитывать на появление ветерана в стартовом составе, в заявку на матч Лучано Спаллетти его включил.

Ориентировочные составы

Рома: Щесны — Рюдигер, Фасио, Манолас — Перес, Паредес, Строотман, Эмерсон — Салах, Наингголан — Джеко.

Лацио: Стракоша — Баста, де Врей, Худт, Раду — Лулич, Билья, Милинкович-Савич — Андерсон, Иммобиле, Кейта.

Травмированы: Флоренци — Маркетти.

Дисквалифицирован: Пароло (Лацио).

Слова

Лучано Спаллетти, тренер Ромы:

"Может, кто-то и не верит в наш камбэк, но я и все ребята не сомневаемся, что это нам по силам. Соперник, конечно, силен, но Рома готова к любым испытаниям. Я очень рад, что на Стадио Олимпико вернулись ребята из Curva Sud. Может, кто-то из моих подопечных уже не помнит, насколько их поддержка была полезна команде, но я прекрасно знаю, что ультрас способны завести игроков на поле.

Мы смогли выиграть у Лиона после выездного поражения, но не смогли пройти дальше в Лиге Европы. На сей раз мы должны сделать больше, чтобы добраться до финала. Думаю, что Лацио сильнее французов, но это не меняет нашу задачу, лишь чуть усложняет ее.

Я не стану раскрывать все наши тактические задумки, скажу лишь, что Лацио в последних матчах обороняется довольно глубоко, стало быть очень важным оружием могут стать дальние удары. У нас этим оружием хорошо владеют Паредес, Наингголан, Строотман, Гренье... Будем использовать этот факт".

Симоне Индзаги, наставник Лацио:

"Наша победа в первом матче еще ничего не значит. Это был лишь первый тайм нашего противостояния с Ромой. А тем, кто забыл, чем порой оборачивается домашняя победа, напомню противостояние ПСЖ и Барселоны в Лиге чемпионов. Чтобы выйти в финал, нам придется из кожи вон вылезти. Очень важно будет забить и ни на секунду не терять концентрацию".