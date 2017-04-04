Италия

Экс-наставнику сборной Италии Чезаре Пранделли больше по вкусу игра Наполи, нежели главного претендента на победу в Серии А — Ювентуса.

Неаполитанцы и туринцы встречались между собой в завершившемся 30-м туре чемпионата Италии. Победителя команды определить так и не смогли – матч завершился ничейным результатом 1:1. Тем не менее, футбол Партенопеи показался Пранделли более симпатичным.

"В данный момент Ювентус думает только о результате, что, в общем-то, имеет наибольшее значение в конце сезона", — сказал Чезаре.

"Я думаю, Наполи показывает лучший в Европе футбол".

"В среду будет отличный матч, и, если Юве сыграет смелее, поединок будет более зрелищным".

В первом полуфинальном матче кубка Италии Ювентус обыграл Наполи со счетом 3:1. В среду (5 апреля) состоится ответная игра, которая пройдет в Неаполе.