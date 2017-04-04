Италия

Нападающий Дженоа Маурисио Пинилья дисквалифицирован на пять поединков Серии А.

В связи с неспортивным поведением во время игры 30-го тура чемпионата Италии между Дженоа и Аталантой (0:5) Маурисио Пинилья пропустит пять матчей чемпионата. Об этом сообщает Football Italia.

На 60-й минуте чилиец получил желтую карточку за фол на голкипере, после Пинилья нецензурно выругался в адрес судьи, и тут же получил прямую красную карточку.

После этого форвард продолжил агрессивную дискуссию с судьей, но его держали одноклубники.