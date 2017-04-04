Италия

Бывший наставник Манчестер Сити и Интера Роберто Манчини рассказал о том, что неоднократно пытался заполучить в свои команды полузащитника Ромы Даниэле Де Росси.

Роберто Манчини возглавил Манчестер Сити в 2009 году, получив в свои руки огромный трансферный бюджет. Несмотря на все громкие покупки итальянца, такие как Яя Туре и Серхио Агуэро, один трансфер ему так и не удалось осуществить.

"Я всегда испытывал слабость к Даниэле Де Росси", — признался Манчини.

"Я пытался подписать его, и когда тренировал Манчестер Сити, и когда тренировал Интер…"

Даниэле Де Росси всю свою карьеру провел в итальянской Роме. Несмотря на множество трансферных слухов в течение его карьеры, футболист до сих пор остается верен римлянам.

В нынешнем сезоне Де Росси провел 24 матча в Серии А, отметившись 4-мя голевыми передачами.