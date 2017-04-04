Италия

Голкипер Ромы Алиссон считает ответный матч полуфинала Кубка Италии против Лацио самым важным матчей в своей жизни.

Первая встречая, которая состоялась 1 марта, завершилась победой Лацио со счетом 2:0.

"Мы всегда готовы. Мы подходим к этой встрече после победы в матче Серии А, и это придает нам уверенности", — сказал Алиссон.

"Это самый важный матч в году и в моей жизни. Мы должны выйти на поле и добиться нужного результата".

Алиссон выходил в стартовом составе на каждый матч Кубка Италии в этом сезоне.