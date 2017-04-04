Италия

Наставник Барселоны Луис Энрике позитивно высказался об игре своего будущего соперника по Лиге чемпионов — Ювентуса.

После выездной ничьи с Наполи (1:1) на бьянко-нери обрушился шквал критики как от специалистов, так и от СМИ. Туринцев обвинили в слишком скучной и осторожной игре, что удивило Луиса Энрике.

"Ювентус – отличная команда, и я удивлен постоянной критикой в их адрес", — сказал тренер Барсы.

"Туринцы забил быстрый гол, а затем не могли отобрать мяч у Наполи – одной из лучших команд в мире по владению мячом".

"В среду Юве вновь встретится с неаполитанцами уже в Кубке Италии, где, я уверен, будет совершенно другая игра".

"В Италии любят критиковать, но Ювентус заработал важное очко", — сказал Энрике.

Барселона сразится со Старой Синьорой в 1/4 финала Лиги чемпионов. Поединки пройдут 11-го и 19-го апреля. Первый матч каталонцы сыграют на выезде.