Италия

Лацио минимально уступил Роме (2:3), чего оказалось достаточно для прохода в финал Кубка Италии.

Полуфинал Кубка Италии порадовал зрителей интересным жребием. В одной из пар сошлись римские коллективы — Лацио и Рома. В первой игре Лацио одержал достаточно уверенную победу, заработав комфортное для себя преимущество в два гола. Подобное развитие событий поставило Рому в очень невыгодную ситуацию.

Начало матча четко дало понять, какие роли будут исполнять команды. Рома много владела мячом и интенсивно атаковала, ну а Лацио оборонялся и играл на контратаках.

Уже на второй минуте Эдин Джеко едва не открыл счет, пробив рядом со штангой, но на пятой минуте Лацио ответил в точности таким же моментом. После стартового обмена шансами дальше моменты создавала Рома.

Особого внимания заслуживает момент Эль-Шаарави на 20-ой минуте. Игрок ворвался в штрафную и пробил в дальний угол, после чего вратарь неудачно отбил мяч. Лацио повезло, что рядом не оказалось игроков Ромы.

В свою очередь, Лацио особо не создавал моментов и не бил по воротам, но к концу тайма нашел свой шанс. Это Иммобиле выиграл борьбу у защитников и пробил с убойной позиции. Алиссон выручил, но первым на добивании сыграл Милинкович-Савич. Вот так, не потратив много сил в атаке, подопечные Симоне Индзаги вышли вперед.

Но до конца тайма сложилось впечатление, что забитый гол сыграл злую шутку с Лацио, который уверовал в свой дальнейший проход. Еще до перерыва Эль-Шаарави отыграл мяч. Грубо ошибся Де Врей, который выбивая мяч подарил его игроку Ромы, ну а тому осталось расстрелять ворота.

Второй тайм начался с преимуществом Лацио. Команда больше атаковала и владела мячом, что довольно странно в сложившейся ситуации. Логично, что подобное начало игры принесло для Лацио результат. Оборона Ромы провалилась и Иммобиле принял заброс с центра поля, вышел один на один и разобрался с вратарем. Можно сказать, что этот гол снял вопросы об интриге противостояния.

Рому этот гол очень подкосил психологически и еще некоторое время Лацио продолжал атаковать и нанес несколько не самых точных ударов.

Но потом Рома собралась и начала играть за собственный престиж. Итогом этого стал гол Мохаммеда Салаха, который добил мяч после удара в штангу от Эль-Шаарави.

До конца матча Рома приложила максимум для того, чтобы хотя бы победить в матче. Выйти вперед Волкам все же удалось. Салах опять оказался расторопнее других на добивании. Пожалуй, Рома заслуживала на минимальную победу, но точно не заслужила на проход в финал. Лацио уверенно вышел в финал Кубка Италии и будет ждать соперника из пары Ювентус/Наполи.

Рома — Лацио 3:2 (первый матч — 0:2)

Голы: Эль-Шаарави, 43, Салах, 66, 90 — Милинкович-Савич, 37, Иммобиле, 56

Рома: Алиссон — Рюдигер, Манолас, Жезус (Перес, 46), Эмерсон — Наингголан, Паредес (Тотти, 81), Строотман — Салах, Джеко, Эль-Шаарави (Перотти, 71)

Лацио: Стракоша — Баштуш, де Врей (Худт, 46), Уоллас — Баста, Милинкович-Савич, Билья (Мурджа, 71), Лулич, Лукаку — Андерсон (Кейта, 57), Иммобиле

Предупреждения: Наингголан, Джеко, Паредес, Перотти — Андерсон, Лукаку