Италия

Представляем вашему вниманию видеообзор ответного матча полуфинала Кубка Италии между Ромой и Лацио.

Напомним, что в первом матче противостояния Лацио одержал победу (2:0). Так что, несмотря на поражение 3:2 в ответном поединке, подопечные Симоне Индзаги получили путевку в финал Кубка.

Рома — Лацио 3:2

Голы: Эль-Шаарави, 43, Салах, 66, 90 — Милинкович-Савич, 37, Иммобиле, 56

Рома: Алиссон — Рюдигер, Манолас, Жезус (Перес, 46), Эмерсон — Наингголан, Паредес (Тотти, 81), Строотман — Салах, Джеко, Эль-Шаарави (Перотти, 71)

Лацио: Стракоша — Баштуш, де Врей (Худт, 46), Уоллас — Баста, Милинкович-Савич, Билья (Мурджа, 71), Лулич, Лукаку — Андерсон (Кейта, 57), Иммобиле

Предупреждения: Наингголан, Джеко, Паредес, Перотти — Андерсон, Лукаку