Полузащитник Лацио Сенад Лулич настаивает на том, что его команда заслужила выход в финал Кубка Италии.
Сенад Лулич, Getty Images
05 апреля 2017, 08:47
В ответном матче полуфинала Кубка Италии Рома дома принимала Лацио. Несмотря на поражение (2:3), подопечные Индзаги вышли в финал соревнования, так как первый матч противостояния остался за ними (2:0).
"Поражение было сладким", — сказал после матча Сенад.
"Лацио заслужил выход в финал Кубка Италии. Мы хорошо сыграли и работали как команда. Теперь будем наслаждаться успехом".
"Мы достигли нашей первой цели, когда вышли в финал. Важен и тот факт, что мы смогли выбить Рому".
Второй финалист Кубка Италии определится сегодня в матче Наполи — Ювентус. Поединок начнется в 21:45.