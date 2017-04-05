Италия

Полузащитник Лацио Сенад Лулич настаивает на том, что его команда заслужила выход в финал Кубка Италии.

В ответном матче полуфинала Кубка Италии Рома дома принимала Лацио. Несмотря на поражение (2:3), подопечные Индзаги вышли в финал соревнования, так как первый матч противостояния остался за ними (2:0).

"Поражение было сладким", — сказал после матча Сенад.

"Лацио заслужил выход в финал Кубка Италии. Мы хорошо сыграли и работали как команда. Теперь будем наслаждаться успехом".

"Мы достигли нашей первой цели, когда вышли в финал. Важен и тот факт, что мы смогли выбить Рому".

Второй финалист Кубка Италии определится сегодня в матче Наполи — Ювентус. Поединок начнется в 21:45.

