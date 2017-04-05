Италия

Нерадзурри согласились заплатить за защитника Ромы Костаса Маноласа 43 миллиона евро.

СМИ давно связывают греческого защитника с трансфером в другую команду. Текущее соглашение Костаса с Ромой истекает в 2019 году, и защитник не собирается подписывать новый контракт.

Интерес к Маноласу проявляли Арсенал, Челси и Интер, но последние сделали защитника трансферной целью номер один.

По информации Telelombardia, Змеи уже согласовали переход грека, футболист обойдется Интеру в 43 миллиона евро плюс различные бонусы. Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено к концу июня.

Напомним, что в Рому 25-летний защитник перешел из Олимпиакоса за 13 миллионов евро летом 2014 года.