Италия

Наставник Ромы Лучано Спаллетти после вылета его команды из розыгрыша Кубка Италии отказался комментировать свое будущее.

Рома обыграла Лацио в ответном матче Кубка Италии (3:2), но по сумме двух матчей подопечные Индзаги оказались сильнее (4:3), именно они вышли в финал соревнования.

"Посмотрим, повлияет ли это на оставшуюся часть сезона. Понятно, что это поражение нас разочаровывает. Мы не можем изменить прошлое, поэтому в будущем мы должны быть более осторожны", — приводит слова наставника Rai Sport.

"Моя дальнейшая судьба в команде в моих руках, больше это ни от кого не зависит, только от меня. Мы продолжим говорить, что должны побеждать, что мы сильны, но если это не удастся, то кто-то должен будет взять ответственность на себя".

"Сейчас важно не потерять энергию, думая об этом поражении. Мое будущее? Сейчас не время говорить об этом. Мое будущее — попытаться добиться для команды лучшей возможной позиции".

После вылета Ромы из Лиги Европы и Кубка Италии команде остается только борьба в Серии А.