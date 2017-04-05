Италия

Нападающий Сельты Джузеппе Росси летом может перебраться в Торино.

В настоящий момент Росси играет за Сельту на правах аренды из Фиорентины. Напомним, что агент футболиста заявлял о том, что по истечению срока арендного соглашения Джузеппе покинет Испанию.

По информации Tuttosport, в подписании Росси заинтересован Торино. Наставник Быков Синиша Михайлович считает, что Джузеппе прекрасно впишется в команду.

По завершению текущего сезона срок действия контракта форварда с Фиалками истечет и футболист получит статус свободного агента.

В текущем сезоне за Сельту 30-летний итальянец провел 15 матчей в чемпионате, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.