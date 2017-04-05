Плеймейкер Реала Хамес Родригес в ближайшее трансферное окно может стать футболистом Старой Синьоры.
Хамес Родригес, Getty Images
05 апреля 2017, 13:30
Колумбиец не имеет регулярного места в стартовом составе команды Зидана, в связи с чем футболист может покинуть Мадрид.
Как сообщает OKdiario, Бьянко-нери уже сделали предложение Хамесу. Возможная сумма трансфера и заработная плата полузащитника пока не сообщается.
Помимо Ювентуса в услугах Родригеса заинтересованы Ливерпуль, Челси, Манчестер Юнайтед и Интер.
Текущий контракт Хамеса с Королевским клубом рассчитан до 2020 года.
В этом сезоне 25-летний колумбиец сыграл за "сливочных" всего 14 матчей в Примере, в которых забил два гола и сделал пять голевых передач.