Италия

Плеймейкер Реала Хамес Родригес в ближайшее трансферное окно может стать футболистом Старой Синьоры.

Колумбиец не имеет регулярного места в стартовом составе команды Зидана, в связи с чем футболист может покинуть Мадрид.

Как сообщает OKdiario, Бьянко-нери уже сделали предложение Хамесу. Возможная сумма трансфера и заработная плата полузащитника пока не сообщается.

Помимо Ювентуса в услугах Родригеса заинтересованы Ливерпуль, Челси, Манчестер Юнайтед и Интер.

Текущий контракт Хамеса с Королевским клубом рассчитан до 2020 года.

В этом сезоне 25-летний колумбиец сыграл за "сливочных" всего 14 матчей в Примере, в которых забил два гола и сделал пять голевых передач.

