Италия

Полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич намерен продолжать выступления в составе Лацио.

Перспективный полузащитник Орлов уверенной игрой приковал к себе внимание со стороны чемпиона Италии – Ювентуса. По информации итальянских СМИ, генеральный менеджер бьянко-нери Джузеппе Маротта собирается провести встречу с президентом Лацио Клаудио Лотито, на которой будет обсуждаться возможный трансфер игрока.

Тем не менее, агент 22-летнего футболиста Матея Кежман уверяет, что его подопечный не желает менять клуб и хочет остаться в Лацио.

"Планы Сергея ясны – он хочет полностью посвятить себя Лацио", — сказал Кежман, в свое время поигравший за лондонский Челси.

"Он желает выиграть кубок Италии и вывести Лацио в Лигу чемпионов. Милинкович-Савич продолжает работать над собой и расти день за днем".

В нынешнем сезоне на счету Сергея 4 гола и 6 результативных передач в 27-ми играх Серии А.