Италия

Руководство Шпор рассматривает тренера Ромы Лучано Спаллетти в качестве потенциальной замены Маурисио Почеттино.

Аргентинский наставник добился прекрасных результатов с Тоттенхэмом, который в данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.

Успешная работа на Уайт Харт Лейн привлекла к Почеттино внимание со стороны множества топ-клубов, которые хотели бы видеть Маурисио у себя. В связи с этим появилась и информация о том, что летом аргентинец может покинуть Лондон.

Как сообщает Tuttomercatoweb, такой вариант развития событий не исключает и руководство Шпор, уже присмотревшее возможную замену дял Почеттино. В случае ухода Маурисио, лондонцы планируют пригласить наставника Ромы Лучано Спаллетти. Итальянцу может быть предложен трехлетний контракт с зарплатой 4.5 млн евро.

Действующее соглашение Спалетти с римлянами истекает будущим летом, и пока стороны так и не сели за стол переговоров.

В чемпионате Италии Рома идет на втором месте, отставая от Ювентуса на 6 очков.