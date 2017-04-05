Италия

Полузащитник Ромы Даниэле Де Росси считает, что римский клуб должен сделать все возможное, чтобы удержать главного тренера Лучано Спаллетти.

Действующее соглашение Спаллетти с римлянами истекает предстоящим летом, и будущее итальянца в Роме находится под сомнением, особенно после вылета из Кубка Италии.

"Спаллетти оказал на меня наибольшее влияние среди всех тренеров", — признался Де Росси.

"Я начал видеть футбол его глазами и это прекрасное зрелище. Несмотря на то, что временами с ним трудно работать из-за его характера, Рома должна сделать все возможное, чтобы удержать его, потому что он лучший".

Контракт самого Де Росси с Ромой тоже истекает в июне этого года.