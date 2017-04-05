Италия

В результативном матче подопечные Аллегри потерпели поражение, но прошли в финал Кубка Италии (2:3).

Завершающий матч стадии 1/2 финала Кубка Италии проходил в Неаполе. Всего лишь несколько дней назад Наполи и Ювентус разошлись здесь миром, и вот вновь коллективы должны были помериться силами. Стоит напомнить, что первый поединок завершился победой подопечных Аллегри со счетом 3:1.

Сарри сделал несколько кадровых изменений по сравнению с последним матчем в чемпионате, а у Ювентуса вышел почти что другой состав. С первых минут было видно, что нас ожидает настоящая "заруба". Команды начали осторожно, не форсируя события. Первый момент возник на 12-ой минуте — это Наполи мог открывать счет. Кальехона вывели один на один, но испанец не смог переиграть Нето с нескольких метров, а добивание Зьелински цели не нашло.

Поединок сопровождало множество мелких фолов, что не шло на пользу зрелищности поединка. На исходе часа игры судье пришлось пораздавать желтые карточки, чтобы немного успокоить эмоции футболистов. Ринкон имел замечательный момент, получив мяч перед воротами, но отправил его над перекладиной. Но Гонсало Игуаин довершил дело своего партнера буквально через минуту аргентинец метров с 30-ти отправил мяч в левый нижний угол. У команд было еще время, но моментов до перерыва мы больше не увидели. 0:1.

Наполи активно начал второй тайм, что привело к успеху — Хамшик шикарным ударом из-за пределов штрафной сравнял счет в матче. Но недолго радовались хозяева, ведь уже через 5 минут Игуаин забил свой второй гол в поединке, расстреляв Рейну после паса Куадрадо. Сарри выпустил Мертенса спасать игру, и бельгиец оправдал надежды тренера, забив своим первым же касанием после чудовищной ошибки Нето.

Команды не жалели ни себя, ни соперника, что часто приводило к тому, что приходилось оказывать медицинскую помощь игрокам. В середине второго тайма Инсинье вывел свою команду вперед, не оставив шансов Нето после отличного паса от Кальехона. Очень горячо стало на поле! Аллегри отреагировал на происходящее заменой, отправив отдыхать Дибалу, на место которого вышел Барцальи.

Было страшно даже представить, что бы происходило на поле, если Наполи сделал бы счет 4:2, но этого не случилось. Больше голов команды не забили, как итог — Ювентус проигрывает, но благодаря домашнему поединку проходит в финал Кубка Италии, где их уже ждет Лацио.

Наполи – Ювентус 3:2 (первый матч — 1:3)

Голы: Хамшик, 53, Мертенс, 61, Инсинье, 67 — Игуаин, 32, 58

Наполи: Рейна — Хисай, Кирикеш, Кулибали, Гулам — Диавара, Зьелински, Хамшик (Паволетти, 75) — Кальехон, Милик (Мертенс, 60), Инсинье

Ювентус: Нето — Сандро, Бонуччи, Бенатья, Алвес — Стураро (Лемина, 86), Ринкон (Пьянич, 70), Хедира, Куадрадо — Дибала (Барцальи, 76) — Игуаин

Предупреждения: Кулибали, Кальехон, Диавара, Гулам, Максимович (не на поле) — Ринкон, Куадрадо, Пьянич, Алвес