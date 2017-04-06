Италия

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин требует 600 тысяч евро у своего бывшего клуба.

Экс-форвард Партенопеи перешел в Ювентус прошлым летом, чем сильно насолил болельщикам Наполи, которые возненавидели аргентинца. При этом Гонсало уже не раз забивал в поединках против своего бывшего клуба, отличившись победным голом в первом круге Серии А, и дублем в полуфинале Кубка Италии.

Разумеется, отношения Игуаина с Наполи и так натянуты до нельзя, однако сейчас форвард собирается пойти еще дальше и подать на неаполитанский клуб в суд.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, перед ответным поединком Кубка Италии Гонсало встречался с президентом Партенопеи Аурелио Де Лаурентисом и требовал выплатить ему 600 тысяч евро за использование его имиджевых прав за последние несколько лет.

Как утверждает источник, 29-летний форвард твердо намерен получить свои деньги и собирается подать на Наполи в суд в том случае, если ему не удастся добиться выплаты путем переговоров с руководством клуба.

В нынешнем сезоне на счету Игуаина 19 голов в 30-ти матчах Серии А.