Италия

Россо-нери намерены заполучить форварда мадридского Реала Карима Бензема.

Как сообщает итальянская газета Tuttosport, Милан заинтересован в покупке французского бомбардира Реала. В лице Бензема россо-нери видят человека, способного решить проблемы команды в атаке и начать возвращение клуба в элиту европейского футбола.

Контракт Бензема с Реалом действителен до 2019 года, и летом стороны планируют сесть за стол переговоров о его продлении, потому Милану придется выложить за француза серьезную сумму. Сообщается, что мадридцы будут готовы отпустить своего нападающего за 50 млн фунтов.

В нынешнем сезоне на счету Бензема 9 голов и 4 результативные передачи в 23-х играх за Реал.