Италия

Спортивный директор Лацио Игли Таре уверяет: слухи о его конфликте с защитником Антонио Рюдигером — не более, чем выдумки.

Лацио во втором полуфинальном матче Кубка Италии проиграл Роме 2:3, но вышел в финал, ведь в первой встрече триумфовал 2:0.

В СМИ утверждали, что на парковке между Таре и Рюдигером вспыхнула перепалка. Игрок якобы сказал что-то Таре, что не на шутку разозлило албанца. Они оба накричали друга на друга на немецком и дело пришлось вмешаться полиции, чтобы не допустить рукоприкладства.

"Это глупости. Ничего такого не было и в помине", — заявил Таре.

В финале Кубка Италии Лацио встретится с Ювентусом.