Спортивный директор Лацио Игли Таре уверяет: слухи о его конфликте с защитником Антонио Рюдигером — не более, чем выдумки.
Игли Таре, getty images
06 апреля 2017, 16:54
Лацио во втором полуфинальном матче Кубка Италии проиграл Роме 2:3, но вышел в финал, ведь в первой встрече триумфовал 2:0.
В СМИ утверждали, что на парковке между Таре и Рюдигером вспыхнула перепалка. Игрок якобы сказал что-то Таре, что не на шутку разозлило албанца. Они оба накричали друга на друга на немецком и дело пришлось вмешаться полиции, чтобы не допустить рукоприкладства.
"Это глупости. Ничего такого не было и в помине", — заявил Таре.
В финале Кубка Италии Лацио встретится с Ювентусом.