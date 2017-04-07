Италия

Главный тренер Ромы Лучано Спаллетти может стать новым менеджером Нерадзурри.

Будущее нынешнего наставника Интера Стефано Пьоли в команде выглядит очень шатко. Особенно после поражение миланской команды в матче прошлого тура против Сампдории (1:2), этот проигрыш практически поставил крест на амбициях Интера попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Это увеличило спекуляции о том, что владельцы Интера будут искать нового главного тренера для своей команды.

Раньше фаворитом на пост менеджера команды считался Антонио Конте, но итальянец не заинтересован в том, чтобы покидать Челси.

Сейчас, по информации Sportitalia, "черно-синие" хотят пригласить в свою команду Спаллетти. Источник сообщает, что директора клуба уже связывались с Лучано.

Напомним, что у итальянского специалиста в конце текущего сезона заканчивается контракт с Ромой.

