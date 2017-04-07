Россо-нери летом планируют переманить нападающего Реала Карима Бензмема в свою команду.
Карим Бензема, Getty Images
07 апреля 2017, 10:33
По информации Tuttosport, французский нападающий — цель номер один для Милана в ближайшее трансферное окно. Источник сообщает, что клуб готов заплатить за нападающего 60 миллионов евро. Но сделка может быть возможна только при условии, что Милан перейдет в руки новых владельцев.
В отчете предполагается, что эта сумма может быть выплачена в кредит, и в первый год Россо-нери заплатят всего 20 миллионов евро.
Текущий контракт Карима с Королевским клубом рассчитан до 2019 года.
В этом сезоне за "сливочных" 29-летний француз сыграл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал 7 результативных передач.