Италия

Россо-нери летом планируют переманить нападающего Реала Карима Бензмема в свою команду.

По информации Tuttosport, французский нападающий — цель номер один для Милана в ближайшее трансферное окно. Источник сообщает, что клуб готов заплатить за нападающего 60 миллионов евро. Но сделка может быть возможна только при условии, что Милан перейдет в руки новых владельцев.

В отчете предполагается, что эта сумма может быть выплачена в кредит, и в первый год Россо-нери заплатят всего 20 миллионов евро.

Текущий контракт Карима с Королевским клубом рассчитан до 2019 года.

В этом сезоне за "сливочных" 29-летний француз сыграл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал 7 результативных передач.