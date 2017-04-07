Италия

Нерадзурри достигли соглашения с Сассуоло касательно трансфера полузащитника Доменико Берарди.

По информации Corriere dello Sport, Интер, после длительных переговоров, все-таки согласовал с Сассуоло условия сделки по трансферу Берарди. Детали соглашения пока неизвестны.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах Доменико заинтересованны Челси, Ливерпуль и Ювентус.

В этом сезоне 22-летний итальянец сыграл за Сассуоло 18 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал пять голевых передач.