Италия

Защитник Интера Данило Д'Амброзио поставил свою подпись под новым соглашением с Нерадзурри.

Интер объявил о продление контракта с Д'Амброзио, об этом сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение защитника рассчитано до 2021 года.

Предыдущий контракт футболиста заканчивался в конце лета этого года.

В миланскую команду защитник перешел из Торино в январе 2014 года. Тогда Интер заплатил за футболиста 4 миллиона евро.

В этом сезоне за Нерадзурри 28-летний итальянец сыграл 31 матч, в которых забил два гола и сделал три ассиста.