Италия

Тренера Ювентуса Массимилиано Аллегри достали спекуляции на тему его будущего места работы.

Куда только не сватает молва нынешнего наставника Ювентуса Массимилмано Аллегри! Барселона, ПСЖ, Арсенал — и этот список можно продолжить. При этом сам тренер Старой Синьоры уже устал от постоянных вопросов о своем будущем.

"Спекуляции в прессе о моем будущем нервируют футболистов, — заявил Аллегри. — И я очень благодарен им, что, несмотря на постоянные "психологические атаки", они продолжают демонстрировать высочайший уровень мастерства. Мы должны сосредотачиваться на каждом конкретном предстоящем матче, а не забивать себе голову тем, что произойдет в межсезонье. В конце концов, мое будущее — это моя забота".

По словам тренера чемпиона Италии, вероятность того, что он останется в Ювентусе, в данный момент составляет 100%, поскольку у него действующий контракт с клубом до лета 2018 года.