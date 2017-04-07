Италия

Сампдория объявила о продлении контракта со своим главным тренером Марко Джампаоло до 2020 года.

Джампаоло присоединился к Сампдории летом 2016 года, подписав с Блучеркьяти двухлетний контракт.

И теперь руководство клуба решило вознаградить 49-летнего итальянца за успешную работу в этом сезоне, в котором его команда выиграла оба Фонарных дерби, дважды обыграла Интер, и по одному разу оказалась сильнее Ромы и Милана.

После 30-ти туров Сампдория набрала 44 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А.