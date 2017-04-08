Италия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матчей тридцать первого тура чемпионата Италии.

Сможет ли Ювентус на время забыть о предстоящей лигочемпионской дуэли с Барселоной и сыграть в полную силу с Кьево? Увеличит ли свои шансы на попадание в Лигу чемпионов Лацио? Станет ли победа в предыдущем туре Кротоне первой ступенькой лестницы, которая выведет Акул из зоны вылета? На все эти вопросы дадут ответы поединки 31-го тура чемпионата Италии.

Расписание тура

Эмполи — Пескара

Суббота, 16.00, Эмполи, Стадио Карло Кастеллани, арбитр — Паоло Тальявенто.

Поединок на Карло Кастеллани будет настоящей битвой за выживание, ведь после поражения в прошлом туре от Ромы и победы Кротоне над Кьево, Эмполи уже не может чувствовать себя в безопасности. А ничья с Миланом заставляет поклонников Пескары надеяться на чудо, которых немало в послужном списке Зденека Земана.

Главной проблемой Эмполи в нынешнем сезоне являются забитые мячи, ведь показатель в 17 точных ударов в 30 матчах — не тот, которым можно гордиться.

Интересный факт

- Эмполи вот уже 9 туров не может выиграть в Серии А (8 поражений и 1 ничья).

Ориентировочные составы

Эмполи: Скорупски — Лаурини, Беллуши, Коста, Паскуаль — Крунич, Диуссе, кроче — Эль Каддури — Маккароне, Тиам.

Пескара: Флорилло — Дзампано, Кампаньяро, Бово, Бираги — Верре, Мунтари, Мемушай — Капрари, Баебек, Бенали.

Травмированы: Кошич — Джилардино, Стендардо, Пепе.

прогноз 1:1

Аталанта — Сассуоло

Суббота, 19.00, Бергамо, Стадио Атлети Адзурри д'Италия, аобитр — Никола Риццоли.

Шансов на то, что Сассуоло сможет испортить настроение местным болельщикам в Бергамо, практически нет. После завершения еврокубковой компании и обеспечения себе безопасного будущего в Серии А, Нероверди демонстрируют практически полную апатию.

А вот Аталанта наоборот, после разгромного поражения от Интера с удвоенной энергией рванула за заветной путевкой в еврокубки. В последних двух матчах Аталанты капитан бергамасков Алехандро Гомес забил пять мячей и наверняка захочет улучшить свой бомбардирский реестр.

Интересный факт

- Лишь Ювентус (26) и Рома (24) смогли набрать больше очков в последних 10 турах итальянского первенства, чем Аталанта (23).

Ориентировочные составы

Аталанта: Бериша — Масьелло, Кальдара, Толой — Конти, Грасси, Фрейлер, Куртич, Спинаццола — Гомес, Петанья.

Сассуоло: Консильи — Лирола, Ачерби, Каннаваро, Пелузо — Пеллегрини, Миссироли, Аквилани — Берарди, Дефрель, Политано.

Травмированы: Бьондини, Маньянелли, Гаццола (Сассуоло).

Дисквалифицирован: Кессье (Аталанта).

Ювентус — Кьево

Суббота, 21.45, Турин, Ювентус, арбитр — Мишель Фаббри.

Единственный шанс для Кьево, проигравшего в последних двух турах соседу по "золотой середине" турнирной таблицы Болонье и одному из аутсайдеров чемпионата Кротоне, заключается в том, что Ювентус, имеющий неплохой запас прочности в первенстве Серии А захочет поберечь силы перед встречей с Барселоной в Лиге чемпионов.

По всем остальным раскладам Летающим Ослам, в лазарете которых находятся пятеро ведущих футболистов, ловить в Турине нечего. В жизни, конечно, всегда есть место подвигу, но на сей раз надеяться на еще одну ничью Кьево в гостях у Ювентуса могут разве что самые преданные поклонники Ромы.

Интересный факт

- Из шести последних визитов Летающих Ослов в гости к Ювентусу три закончились ничейным результатом.

Ориентировочные составы

Ювентус: Буффон — Лихтштайнер, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро — Пьянич, Маркизио — Куадрадо, Дибала, Асамоа — Игуаин.

Кьево: Соррентино — Каччьяторе, Дайнелли, Сполли, Фрей — де Гузман, Радованович, Кастро — Бирса — Инглезе, Пеллисье.

Травмированы: Пьяца — Гамберини, Сардо, Ригони, Гобби, Хетемай

Под вопросом: Манджукич (Ювентус).

прогноз 2:0

Сампдория — Фиорентина

Воскресенье, 13.30, Стадио Комунале Луиджи Феррарис, арбитр — Кармине Руссо.

После трех побед кряду у Фиорентины забрезжил лучик надежды на завоевание путевки в еврокубки. Ведь поскольку в финале Кубка Италии сойдутся Лацио и Ювентус, которые наверняка не останутся без пропусков в евротурниры, 6-е место также даст возможность попасть в Лигу Европы. На данный момент Фиалки отстают на 4 очка от идущего 6-м Интера и на 3 — от наступающего ему на пятки Милана.

Естественно, флорентийцы будут зубами цепляться за каждое очко, особенно в поединке против Сампдории, которая традиционно является для них удобным соперником. Вот только гостей должен насторожить тот факт, что в предыдущем туре Блучеркьяти выиграли в Милане у Интера...

Интересный факт

- В последних 10 очных встречах с Фиорентиной Сампдория 1 раз выиграла, 5 раз сыграла вничью и 4 раза проиграла.

Ориентировочные составы

Сампдория: Вивиано — Бережински, Шкриниар, Сильвестре, Реджини — Баррето, Торрейра, Линетти — Фернандеш — Квальярелла, Шик.

Фиорентина: Тэтэрушану — Санчес, Родригес, Астори — Кьеза, Борха Валеро, Бадель, Тельо — Сапонара, Иличич — Бабакар.

Травмированы: Муриэль, Сала — Весино.

Под вопросом: Бернардески, Калинич (Фиорентина).

прогноз 1:2

Удинезе — Дженоа

Воскресенье, 16.00, Удине, Дачия Арена, арбитр — Пьерпаоло Мариани.

В Удине на кону будет стоять лишь вопрос престижа. И Удинезе, и Дженоа уже обеспечили себе беззаботный финиш чемпионата, вот только хозяевам наверняка не захочется прерывать свою беспроигрышную серию из 4 матчей (2 победы и 2 ничьи) на глазах у собственных болельщиков, да еще и в поединке против команды, которая в 3 последних матчах получала "баранку".

Интересный факт

- В последний раз Дженоа проиграла Удинезе в сентябре 2013 года, и с тех пор записала на свой счет 2 победы и 4 ничьи.

Ориентировочные составы

Удинезе: Карнезис — Видмер, Фелипе, Данило, Самир — Халльфредссон, Кумс, Баду — де Поль — Теро, Сапата.

Дженоа: Ламанна — Муньос, Бурдиссо, Джентилетти — Лазович, Нтчам, Ригони, Хильемарк, Лаксальт — Палладино, Симеоне.

Травмированы: Гнукури, Фараони, Фофана — Перен.

Дисквалифицированы: Янкто — Пинилья.

прогноз 1:0

Кротоне — Интер

Воскресенье, 16.00, Кротоне, Стадио Эцио Шида, арбитр — Марко Гуида.

Поражение от Сампдории практически ставит крест на надеждах Интера финишировать в первой тройке, дающей право на участие в Лиге чемпионов и ставит под серьезное сомнение будущее у руля Змей Стефано Пьоли.

Кротоне не выглядит серьезным конкурентом для Нерадзурри, однако "съев" Летающих Ослов из Вероны, Акулы только раздразнили свой аппетит. Во всяком случае, на это надеются их преданные поклонники, не желающие наблюдать за тем, как в следующем сезоне их команда будет сражаться с конкурентами в Серии В и надеющиеся на сохранение прописки в элите.

Ориентировочные составы

Кротоне: Кордас — Рози, Феррари, Чеккерини, Мартелла — Роден, Кризетиг, Капецци, Стоян — Фальчинелли, Тротта.

Интер: Ханданович — Д'Амброзио, Медель, Миранда — Кандрева, Кондогбия, Брозович, Ансальди — Перишич, Банега — Икарди.

Под вопросом: Джальярдини (Интер).

прогноз 0:3

Милан — Палермо

Воскресенье, 16.00, Милан, Джузеппе Меацца, арбитр — Марко Ди Белло.

Больше, чем Палермо, в текущем чемпионате Италии пропустила только Пескара, но даже Дельфины имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, чем сицилийцы. Если Доннарумма не решит пустить еще какую-нибудь "бабочку", то у Милана не должно возникнуть проблем.

Палермо остается уповать разве что на стандарты, поскольку апелляция о снятии 2-матчевой дисквалификации Дьяманти была удовлетворена, и мастер исполнения штрафных сможет продемонстрировать свое искусство в Милане.

Милан, как и Интер против Кротоне, постарается сыграть осторожно с тем, чтобы избежать травм и дисквалификаций, ведь уже в 32-м туре нас ждет Дерби делла Мадоннина, в котором миланские гранды сойдутся в очном противостоянии.

Интересный факт

- Милан выиграл последние 4 поединка против Палермо, однако лишь раз сохранил свои ворота на замке.

Ориентировочные составы

Милан: Доннарумма — Де Шильо, Романьоли, Палетта, Ванджони — Пашалич, Соса, Фернандес — Сусо, Бакка, Деулофеу.

Палермо: Посавец — Ционек, Гонсалес, Гольданига — Рисполи, Яяло, Чочев, Пеццелья — Энрике, Дьяманти — Несторовски.

Травмированы: Монтоливо, Бонавентура, Абате, Бертолаччи — Райкович.

Дисквалифицирован: Гацци (Палермо).

прогноз 3:1

Болонья — Рома

Воскресенье, 16.00, Болонья, Стадио Ренато Далль'Ара, арбитр — Антонио Дамато.

Вряд ли победа над Болоньей сможет залечить душевные раны Волков после вылета из Кубка Италии, однако пока есть шанс настичь Ювентус, Рома будет сражаться за каждое очко.

Нетрудно предположить, что на протяжении всего матча гости будут рвать на части оборону соперника, а Болонья станет отсиживаться в обороне, ведь даже одно очко в противостоянии с второй командой чемпионата станет серьезным достижением для команды Роберто Донадони.

Интересный факт

- Рома не проигрывает на Далль'Ара в Серии А с сентября 2004 года, одержав 4 победы (все — сухие) и 3 раза сыграв вничью.

Ориентировочные составы

Болонья: Миранте — Торосидис, Майетта, Гастальделло, Масина — Вивиани, Надь, Дземайли — Верди, Дестро, Крейчи.

Рома: Щесны — Рюдигер, Фасио, Манолас — Перес, Строотман, Де Росси, Эмерсон - Наингголан, Салах — Джеко.

Травмированы: Хеландер — Флоренци.

прогноз 0:2

Кальяри — Торино

Воскресенье, 16.00, Кальяри, Стадио Сант'Элиа, арбитр — Джанлука Рокки.

Трудно сказать, какую интригу смог бы найти нейтральный зритель в поединке между Кальяри и Торино, если бы форвард Быков Белотти не вел отчаянную борьбу с нападающим Ромы Джеко за титул лучшего бомбардира (у обоих сейчас по 23 забитых мяча).

Если учесть, что в 30 матчах нынешнего сезона в воротах Кальяри побывало уже 59 мячей, то шансы Белотти пополнить свой актив представляются вполне реальными.

Интересный факт

- В последних 4 очных встречах между Кальяри и Торино неизменно забивают обе команды, при этом сардинийцам в этих матчах удалось взять всего одно очко.

Ориентировочные составы

Кальяри: Рафаэль — Исла, Бруну Алвеш, Пизакане, Мурру — Тахцидис, Ионицэ. Падоин — Жоао Педру — Боррьелло, Сау.

Торино: Харт — Дзаппакоста, Каштан, Моретти, Молинаро — Аква, Лукич, Базелли — Льяич, Белотти, Фальке.

Дисквалифицирован: Россеттини (Торино).

прогноз 2:4

Лацио — Наполи

Воскресенье, 21.45, Рим, Стадио Олимпико, арбитр — Массимилиано Иррати.

В центральном матче 31-го тура сойдутся новоиспеченный финалист Кубка Италии Лацио и неудачник турнира Наполи. При этом если Орлы выиграют, то их отставание от Партенопеев в турнирной таблице Серии А сократится лишь до одного очка, что в итоге поставит неаполитанцев перед перспективой лишиться и путевки в Лигу чемпионов.

Как сказал защитник столичной команды Худт, о кубковом успехе все его товарищи уже забыли, и мечтают только об одном — о третьем месте и путевке в Лигу чемпионов.

Точно так же постарается побыстрее забыть о не принесшей итогового кубкового успеха победе над Ювентусом и Наполи, поскольку если команда Маурицио Сарри останется еще и без путевки в Лигу чемпионов, то сезон смело можно будет назвать провальным.

Интересный факт

- Наполи не проигрывает Лацио в Риме в Серии А с 7 апреля 2012 года, одержав 3 победы при 2 ничьих.

Ориентировочные составы

Лацио: Стракоша — Бастос, Худт, Раду — Баста, Милинкович-Савич, Билья, Пароло, Лулич — Андерсон — Иммобиле.

Наполи: Рейна — Хисай, Кулибали, Альбиоль, Гулям — Зьелински, Диавара, Хамшик — Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Травмированы: Маркетти — Тонелли.

Под вопросом: де Врей (Лацио).

прогноз 2:2

Турнирная таблица