Италия

Защитник Дженоа и сборной Италии Армандо Иццо в ближайшее время узнает решение по своему делу.

Ранее Федерация футбола Италии провела расследование о договорных матчах сезона-2013/14 с участием команды Серии В Авеллино.

В результате этого разбирательства требовалось снять с команды 7 очков и на разные сроки дисквалифицировать игроков команды.

Больше всех может пострадать защитник Дженоа и сборной Италии Армандо Иццо. Прокурор требует отлучения 25-летнего игрокаот футбольной деятельности сроком на 6 лет и штрафф в размере 20 тысяч евро.

Как информирует Calciomercato.com, дисквалификация Иццо будет подтверждена уже на следующей неделе.

Отметим, что ранее заинтересованность в Иццо проявляли Милан и Севилья. В текущем сезоне итальянец провел за Дженоа 28 матчей в Серии А и отдал 2 ассиста.