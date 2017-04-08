Италия

В ближайшее время главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри может заключить с нынешним клубом новое трудовое соглашение.

На протяжении последних месяцев в прессе активно муссируется будущее Аллегри. Была информация, что тренер может перебраться в Арсенал или Барселону, но сам наставник опровергал эти слухи.

Также писали о том, что Ювентус не станет продлевать контракт с Аллегри, однако спустя несколько недель всплывала информация, что тренер близок к заключению нового соглашения.

Сейчас La Stampa уверяет, что в ближайшее время Аллегри подпишет с бьянко-нери новый контракт, срок действия которого будет рассчитан до июня 2020 года.

Отметим, что буквально на днях Аллегри сказал, что его будущее не должно заботить общественность.