Италия

Бьянко-нери собираются приобрести полузащитника ПСЖ Марко Верратти в летнее трансферное окно.

Об интересе Ювентуса к Верратти известно уже давно, как не является секретом и тот факт, что ПСЖ не собирается отпускать одного из своих лидеров.

Похоже, что Старая Синьора твердо намерена заполучить футболиста, и готова ради этого расстаться с весьма внушительной суммой.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, чемпионы Италии уже контактировали с агентом Марко — Донато Ди Кампли и согласны выложить за трансфер итальянца 80 млн евро.

Альтернативным вариантом для Ювентуса, в случае неудачи с приобретением Вератти, является хавбек Лиона Корентен Толиссо.

Помимо бьянко-нери в услугах Верратти заинтересованы мадридский Реал, Интер и Бавария.

В нынешнем сезоне на счету Марко 2 гола и 4 результативных передачи в 21-м матче Лиги 1.