Италия

Вице-капитан римлян Даниэле Де Росси рассматривает возможность перехода в другой клуб.

Ветеран Ромы не может сойтись с руководством клуба относительно длительности нового контракта. Боссы Волков предлагают 33-летнему футболисту соглашение сроком на один год, в то время как сам полузащитник хочет быть более уверенным в своем будущем и рассчитывает на долгосрочное сотрудничество.

Текущий контракт Даниэле истекает по окончании нынешнего сезона, и в данный момент переговоры по его продлению зашли в тупик.

Как сообщает Calciomercato, это ситуацией планируют воспользоваться конкуренты Ромы по Серии А. Опытного хавбека, который вскоре будет волен присоединиться к любой команде на правах свободного агента, готовы подписать Интер и Ювентус.

Кроме того, Де Росси может пойти по стопам своего соотечественника Андреа Пирло и перебраться в США, где его очень хотят видеть в своем составе Лос-Анджелес Гэлакси и Нью-Йорк Сити.

Всю свою карьеру Даниэле провел в Роме. В нынешнем сезоне на счету полузащитника 4 голевые передачи в 24-х поединках Серии А.