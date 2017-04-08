Италия

Хорватский полузащитник Интера Марцело Брозович может покинуть команду по окончании сезона.

Марцело Брозович своей игрой вызвал интерес не только у МЮ, Арсенала и Челси, но и у китайского клуба Тяньцзинь Цюаньцзянь. Ожидается, что Интер получит от китайцев предложение о трансфере Брозовича за 30 миллионов евро.

При этом, английские клубы не готовы заплатить такую сумму за Брозовича, что выводит их из борьбы с Тяньцзинем.

В трансфере 24-летнего хорвата заинтересован лично главный тренер Тяньцзина Фабио Каннаваро, сообщает Tuttosport. Руководство китайского клуба уже предприняло попытку подписать игрока зимой, однако тогда Брозович ответил отказом.

Сам Интер также не планирует удерживать футболиста. Продажа Брозовича положительно бы сказалась на финансовом фейр-плей. Более того, эта сделка оказалась бы выгодной для Интера, поскольку миланцы брали игрока за 8 миллионов евро.

Стоит отметить, что Интер рассматривает возможность обмена Брозовича на Эрика Ламелу.