Италия

Главный тренер Лацио Симеоне Индзаги лестно отозвался о лидере Наполи Мареке Хамшике.

С каждым годом словацкий полузащитник все ближе к тому, чтобы стать легендой Наполи на ровне с самим Диего Марадоной. Несмотря на множество предложений от других клубов, Хамшик остается верен неаполитанцам, и для того, чтобы сравняться по значимости для клуба с доном Диего, Мареку не хватает лишь одного – победы Партенопеи в Серии А.

Как оказалось, большим поклонником таланта Марека является наставник соперника Наполи в следующем туре итальянского чемпионата Симеоне Индзаги, который считает словака лучшим футболистом в Серии А.

"Хамшик – совершенный игрок, — сказал Симеоне. – В этом смысле он – лучший в Италии".

"Лично мне игра Марека очень нравится".

В нынешнем сезоне на счету Хамшика 14 голов и 12 результативных передач во всех турнирах за Наполи.