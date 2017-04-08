Италия

Наставник Торино Синиша Михайлович выразил надежду, что нападающий команды Андреа Белотти останется в команде.

В нынешнем сезоне Белотти показывает футбол высочайшего качества. Благодаря своей потрясающей форме и великолепной результативности Андреа привлекает интерес сильнейших европейских команд. Барселона, Реал, Челси, Манчестер Юнайтед и Арсенал, все эти команды хотели бы иметь форварда в своем составе.

Однако, менеджер Быков верит, что Белотти несмотря на повышенный интерес к его персоне, Андреа не покинет Торино.

"Я думаю, он хотел бы остаться в команде. Но на это повлияет много факторов. Надеюсь, он останется здесь до тех пор, пока я главный тренер", — сказал наставник.

"Но если кто-то будет готов выплатить сумму отступных, прописанную в его контракте, то мы ничего не сможем с этим сделать".

Напомним, что клаусула в контракте Белотти составляет 100 миллионов евро.

В текущем сезоне 23-летний итальянец сыграл 30 матчей во всех турнирах за Торино, в которых забил 25 голов и отдал 7 ассистов