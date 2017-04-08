Италия

Генеральный директор Ювентуса Джузеппе Маротта убежден, что главный тренер туринцев Масимиллиано Аллегри останется в клубе.

В интервью с Mediaset Маротту попросили прокомментировать слухи о том, что Аллегри подпишет новый контракт с Ювентусом.

"У Аллегри контракт до 2018 года, так что сейчас это не проблема. Как в личной беседе, так и публично он заявлял, что намерен остаться, поэтому я не вижу причин даже говорить об этом", — ответил Маротта.

"Аллегри начал с нами новую эру и она пока не окончена".