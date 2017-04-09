Италия

Ювентус — Кьево 2:0 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видеообзор поединка 31-го тура Серии А между Ювентусом и Кьево.

twitter.com/juventusfc

Старая Синьора продолжает свое уверенное шествие к очередному титулу чемпиона Италии. Подопечные Аллегри после 31-го тура имеют в своем активе 77 очков, теперь отрыв от ближайшего преследователя Ромы составляет 9 пунктов. Ювентус — Кьево 2:0

Голы: Игуаин, 23, 84 Ювентус: Буффон — Бардзальи, Алекс Сандро, Лихтштайнер (Алвес,85), Ругани — Хедира, Маркизио, Стураро (Бонуччи, 72), Куадрадо (Лемина, 66) — Дибала, Игуаин Кьево: Секулин — Сполли, Гобби (Иско, 46), Каччаторе, Цесар — Бирса, Радованович, Хетемай (де Гузман, 75), Кастро, Меджорини (Инглезе, 67) — Пеллиссье Предупреждения: Бонуччи, 79 Каччаторе, 18, Сполли, 55