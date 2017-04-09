Италия

Наставник Старой Синьоры Массимилиано Аллегри не против остаться в команде, но он хочет переподписать соглашение до 2021 года, а клуб предлагает контракт до 2019 года.

Текущий контракт менеджера с клубом рассчитан до июня 2018 года. И если раньше активно ходили слухи о том, что наставник покинет Ювентус, то сейчас в клубе уверены, что Аллегри останется, и подписание нового контракта — формальность.

Однако это не значит, что ситуация полностью разрешена.

Как сообщает, La Gazzetta dello Sport, Аллегри и его представители просят о новом контракте до лета 2021 года, а боссы Ювентуса предлагают соглашение до 2019 года.

Сейчас обе стороны не спешат с принятием решения.