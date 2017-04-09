Пауло Дибала опубликовал в своем Instagram снимок, где на нем надета футболка с надписью "Every Child Is My Child". Таким образом футболист хотел привлечь внимание к боевым действиям и бомбардировкам, которые проходят в Сирии.

"Остановите войну! Каждый ребенок – мой ребенок", – написал Дибала в своем инстаграме.

Пост Дибала сопроводил хештегом #EveryChildIsMyChild — акции протеста, которая призвана обратить внимание общественности на военный конфликт в Сирии. 