Италия

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала выступил с акцией протеста против военных действий в Сирии.

Пауло Дибала опубликовал в своем Instagram снимок, где на нем надета футболка с надписью "Every Child Is My Child". Таким образом футболист хотел привлечь внимание к боевым действиям и бомбардировкам, которые проходят в Сирии.

STOP WAR! BASTA GUERRE! BASTA DE GUERRA! Ogni bambino è il nostro bambino! Cada niño es mi niño #EveryChildIsMyChild #juventus #stopwar Публикация от Paulo Dybala (@paulodybala) Апр 8 2017 в 2:24 PDT

"Остановите войну! Каждый ребенок – мой ребенок", – написал Дибала в своем инстаграме.

Пост Дибала сопроводил хештегом #EveryChildIsMyChild — акции протеста, которая призвана обратить внимание общественности на военный конфликт в Сирии.