Нападающий Ювентуса Пауло Дибала выступил с акцией протеста против военных действий в Сирии.
Дибала выразил свою поддержку сирийцам, Getty Images
09 апреля 2017, 16:20
Пауло Дибала опубликовал в своем Instagram снимок, где на нем надета футболка с надписью "Every Child Is My Child". Таким образом футболист хотел привлечь внимание к боевым действиям и бомбардировкам, которые проходят в Сирии.
"Остановите войну! Каждый ребенок – мой ребенок", – написал Дибала в своем инстаграме.
Пост Дибала сопроводил хештегом #EveryChildIsMyChild — акции протеста, которая призвана обратить внимание общественности на военный конфликт в Сирии.